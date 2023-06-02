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Росіянці заборонили грати на Roland Garros із логотипом підсанкційної компанії

Вероніка Кудерметова продовжує виступи на французькому мейджорі.

Росіянці заборонили грати на Roland Garros із логотипом підсанкційної компанії
Вероніка Кудерметова
Фото: EPA/UPG

Російській тенісистці Вероніці Кудерметовій (WTA, 11) під час виступів на "Ролан Гаррос"-2023 заборонили розміщувати на своїй формі логотип її спонсора, російської нафтової компанії "Татнефть", повідомляє sport.ua.

"Будь-яка комерційна або інша символіка, що порушує урядові або телевізійні приписи, заборонена. "Татнефть" входить до цього списку і є забороненою", – повідомили в пресслужбі турніру.

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Зазначимо, що 26-річна Кудерметова вибула зі змагань одиночного розряду вже після першого раунду, програвши Анні Кароліні Шмідловій зі Словаччини. Але, продовжує виступи у парному розряді, де вона в тандемі з білорускою Лідією Самсовою вийшла в друге коло.

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