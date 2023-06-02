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Цуренко вийшла в третє коло Ролан Гаррос-2023 на відмові суперниці

Матч з Лорен Девіс не був дограний.

Цуренко вийшла в третє коло Ролан Гаррос-2023 на відмові суперниці
Леся Цуренко
Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 66) у другому колі Roland Garros-2023 зустрічалася із представницею США Лорен Девіс (WTA, 52).

Перший сет взяла українка – 6:3.

На старті другої партії, за рахунку 1:0 також на користь Лесі, суперниця відмовилася від продовження боротьби, пославшись на травму.

У третьому колі турніру Цуренко зустрінеться з чемпіонкою US Open-2019, канадкою Б'янкою Андреєску (WTA, 42). Матч відбудеться завтра.

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Нагадаємо, до третього кола також вийшла Еліна Світоліна, яка сьогодні зіграє з росіянкою Ганною Блінковою.

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