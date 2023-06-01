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Україну на Європейських іграх-2023 у Кракові представлять 262 спортсмени

Турнір пройде в Польщі.

Україну на Європейських іграх-2023 у Кракові представлять 262 спортсмени
Фото: Google

Затверджено склад збірної України на III Європейські ігри-2023, які пройдуть з 21 червня по 2 липня у польскому Кракові.

Я повідомляє пресслужба НОК України, до складу збірної увійдуть 262 спортсмена, які візьмуть участь у 27 з 30 представлених на Іграх дисциплінах.

Варто відзначити, що це на 64 атлета більше, ніж у 2019 році на попередніх Іграх у Мінську.

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Примітно, що цього року у складі національної збірної команди України спостерігається абсолютна гендерна рівність: 131 жінка та 131 чоловік.

Нагадаємо, Європейські ігри-2023 пройдуть без російських та білоруських спортсменів - атлетів з РФ та РБ не пропустять на територію країни-господарки івента.

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