Україну на Європейських іграх-2023 у Кракові представлять 262 спортсмени

Затверджено склад збірної України на III Європейські ігри-2023, які пройдуть з 21 червня по 2 липня у польскому Кракові.

Я повідомляє пресслужба НОК України, до складу збірної увійдуть 262 спортсмена, які візьмуть участь у 27 з 30 представлених на Іграх дисциплінах.

Варто відзначити, що це на 64 атлета більше, ніж у 2019 році на попередніх Іграх у Мінську.

Примітно, що цього року у складі національної збірної команди України спостерігається абсолютна гендерна рівність: 131 жінка та 131 чоловік.

Нагадаємо, Європейські ігри-2023 пройдуть без російських та білоруських спортсменів - атлетів з РФ та РБ не пропустять на територію країни-господарки івента.