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"Шахтарю" вручили золоті медалі чемпіонату УПЛ

Відбулася урочиста церемонія нагородження тріумфаторів першості.

"Шахтарю" вручили золоті медалі чемпіонату УПЛ
"Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

Напередодні у Будинку футболу відбулася урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" золотими медалями першості УПЛ сезону-2022/23 та чемпіонським трофеєм.

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Нагороди футболістам, тренерам, представникам адміністративного штабу та керівництва "гірників" вручили президент УАФ Андрій Павелко, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов та директор УПЛ Євген Дикий, повідомляє пресслужба УАФ.

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