Напередодні у Будинку футболу відбулася урочиста церемонія нагородження "Шахтаря" золотими медалями першості УПЛ сезону-2022/23 та чемпіонським трофеєм.
Нагороди футболістам, тренерам, представникам адміністративного штабу та керівництва "гірників" вручили президент УАФ Андрій Павелко, перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов та директор УПЛ Євген Дикий, повідомляє пресслужба УАФ. 🤩 Золоті медалі для чемпіонів України 🥇🇺🇦
🏆 Дивіться, як минуло нагородження «Шахтаря» 🧡
⚒ #ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/S4yuwUd1fU
🤩 Золоті медалі для чемпіонів України 🥇🇺🇦