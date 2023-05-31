Збірна України з дзюдо відкликала свою заявку з Гран-прі в Душанбе

З 2 по 4 червня у столиці Таджикистану Душанбе відбудеться черговий турнір серії Grand Prix з дзюдо, на якому планувала взяти участь збірна України.

Проте за кілька днів до початку українська команда змушена була відкликати свою заявку, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України (ФДУ).

Це пов'язано з тим, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зареєструвала для участі у турнірі у нейтральному статусі представників Росії (9 спортсменів) та Білорусі (2).

Нагадаємо, на попередньому турнірі Гран-Прі в австрійському Лінці українські дзюдоїсти вибороли 5 медалей.

Раніше Україна бойкотувала чемпіонат світу-2023 у Досі через рішення про повернення росіян.