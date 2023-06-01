Мінфін Британії розслідує зв'язки керівництва одного з клубів АПЛ з російським олігархом

Власник "Евертона" Фархад Моширі є "особою, яка представляє інтерес" в Управління з реалізації фінансових санкцій (УФСД) міністерства фінансів Великобританії через зв'язки з російсько-узбецьким олігархом Алішером Усманом, який перебуває під санкціями, повідомляє The Guardian.

Усманову було заборонено в'їзд у країну з вересня 2021 року після того, як його присутність "не була порахована сприятливим суспільному благу".

Проте, The Guardian стверджує, що Усманов керував частиною операцій "ірисок", а також був присутній на співбесідах із кандидатами на посаду головного тренера.

Моширі та Усманов завжди заперечували, що останній володів або контролював "Евертон", тоді як Моширі також заперечує, що Усманов відвідував співбесіди з потенційними менеджерами "Евертона". При цьому деякі з них заявляли, що вони склали враження, що Усманов керував клубом.

Якщо буде доведено участь Усманова в справах клубу, "Евертон" може піти шляхом "Челсі", коли лондонський клуб був придбаний у російського олігарха Романа Абрамовича, який перебував під санкціями, минулого року. Уряд Великобританії завадив Абрамовичу отримати фінансову вигоду від продажу "Челсі".

За даними Sunday Times за 2023 рік, статки Моширі оцінювали приблизно в 1,6 млрд фунтів. Крім "Евертона", 68-річний Моширі є власником нерухомості у Великій Британії вартістю понад 100 млн фунтів, у тому числі ліверпульського Royal Liver Building та низки розкішних будинків на півночі Лондона.

Нагадаємо, за "Евертон" грає українець Вітайлій Миколенко.