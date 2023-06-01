"Металіст" почав розривати контракти із гравцями, - ЗМІ

Харківський "Металіст" після вильоту з УПЛ запропонує досвідченим футболістам достроково розірвати контракти, повідомляє xsport.ua.
Гравцям запропонують отримати частину боргу із зарплати і статус вільного агента.
Футболісти погодилися розглянути пропозицію керівництва, але по фінансам кожного з них будуть індивідуальні переговори.
Точно покинуть клуб досвідчені Єгор Картушов і Орест Костик, які не зіграють в 30-му турі проти "Чорноморця".
У менеджменту клубу є бажання зберегти "Металіст". Тому в Першій лізі розраховують грати молодими футболістами зі скромною зарплатою.
"Металіст" в турнірній таблиці займає 15 місце і не має навіть математичних шансів залишитися в УПЛ.
Нагадаємо, "Металіст" грав домашні матчі УПЛ за 1300 км від Харкова.