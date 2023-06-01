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"Металіст" почав розривати контракти із гравцями, - ЗМІ

Харків втратив одного представника в УПЛ.

"Металіст" почав розривати контракти із гравцями, - ЗМІ
Фото: fcmetalist.com

Харківський "Металіст" після вильоту з УПЛ запропонує досвідченим футболістам достроково розірвати контракти, повідомляє xsport.ua.

Гравцям запропонують отримати частину боргу із зарплати і статус вільного агента.

Футболісти погодилися розглянути пропозицію керівництва, але по фінансам кожного з них будуть індивідуальні переговори.

Точно покинуть клуб досвідчені Єгор Картушов і Орест Костик, які не зіграють в 30-му турі проти "Чорноморця".

У менеджменту клубу є бажання зберегти "Металіст". Тому в Першій лізі розраховують грати молодими футболістами зі скромною зарплатою.

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"Металіст" в турнірній таблиці займає 15 місце і не має навіть математичних шансів залишитися в УПЛ.

Нагадаємо, "Металіст" грав домашні матчі УПЛ за 1300 км від Харкова.

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