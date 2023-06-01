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Збірна України з волейболу здобула другу перемогу у Золотій Євролізі-2023

Були обіграні хорвати.

Збірна України з волейболу здобула другу перемогу у Золотій Євролізі-2023
Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу поспіль у Золотій Євролізі-2023.

Українці у польському Лодзі "всуху" (25:19, 25:18, 25:19) розібралися із національною командою Хорватії. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний "синьо-жовтих" Василь Тупчій, який набрав 14 очок.

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Повний матч Україна - Хорватія.

Україна лідирує у групі В. Нагадаємо, у першому турі українці обіграли Північну Македонію - 3:0 (25:21, 25:22, 25:11).

У третьому матчі групового етапу Україна зіграє із Бельгією 3 червня. Переможець групи вийде у плей-оф.

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