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Промоутер Усика назвав дату та місце бою проти Дюбуа

26 серпня, Вроцлав.

Промоутер Усика назвав дату та місце бою проти Дюбуа
Олександр Красюк
Фото: Facebook Александра Красюка

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк доклав, коли і де планують влаштувати бій із обов'язковим претендентом за лінією WBA Даніелем Дюбуа (19-1, 18 KO).

"У Вроцлаві мешкає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тисячі місць.

Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації поєдинку з Дюбуа. Ми не могли її втратити", - сказав Красюк у коментарі TVP Sport.

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Наприкінці травня Красюк, який є генеральним директором компінії K2 Promotions,заявив про виграш промоутерських торгів поєдинку українця з Дюбуа.

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