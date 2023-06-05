Перед матчами плей-оф клуб УПЛ звільнив головного тренера

"Інгулець" звільнив Сергія Ковальця з посади головного тренера, повідомляє клубна пресслужба.

Готувати команду до матчів плей-оф за місце в УПЛ проти ЛНЗ (Черкаси) в якості в.о. головного тренера буде асистент Ковальця Владислав Лупашко.

Зазначимо, у заключному турі УПЛ клуб із Петрове мінімально поступився на виїзді "Вересу" (0:1) і посів у турнірній таблиці 14-е місце.

Ковалець очолив "Інгулець" наприкінці 2022 року. Під його керівництвом команда зіграла 16 матчів - 5 перемог, 3 нічиї і 8 поразок.