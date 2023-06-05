Україна стала четвертою в медальному заліку першого в історії Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

У Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання в іспанському Ов'єдо збірна України посіла четверте місце медального заліку.
На рахунку українок 4 нагороди – 1 золота, 2 срібні і 1 бронзова.
Українки виграли "золото" в акробатичній програмі серед груп, "срібло" в технічній програмі серед груп.
Дует Влада та Марина Алєксєєви приніс дві нагороди - срібну в довільній програмі та бронзову - в технічній програмі.
А перше місце медального заліку завоювали господарки змагань.
Медальний залік Суперфіналу Кубка світу:
- 1. Іспанія - 8 медалей (4 золоті, 4 срібних, 0 бронзових)
- 2-3. Ізраїль - 2 медалі (2/0/0)
- 2-3. Японія - 2 медалі (2/0/0)
- 4. Україна - 4 медалі (1/2/1)
- 5. Китай - 2 медалі (1/1/0).