Україна стала четвертою в медальному заліку першого в історії Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання

У Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання в іспанському Ов'єдо збірна України посіла четверте місце медального заліку.

На рахунку українок 4 нагороди – 1 золота, 2 срібні і 1 бронзова.

Українки виграли "золото" в акробатичній програмі серед груп, "срібло" в технічній програмі серед груп.

Дует Влада та Марина Алєксєєви приніс дві нагороди - срібну в довільній програмі та бронзову - в технічній програмі.

А перше місце медального заліку завоювали господарки змагань.

Медальний залік Суперфіналу Кубка світу: