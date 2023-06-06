Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
На Волині жінка отримала від лікарні 37 тис. грн відшкодування за оплату безоплатної послуги - НСЗУ
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування Ватутіного на Залужне
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування Ватутіного на Залужне
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією
Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ГоловнаСпорт

Гравець "Шахтаря" покинув клуб АПЛ

Тете залишив "Лестер".

Гравець "Шахтаря" покинув клуб АПЛ
Фото: ФК "Лестер"

Чемпіон Англії сезону-2015/16 клуб "Лестер" на своєму офіційному сайті оголосив про розлучення з сімома футболістами.

"Лисиць" покинули Юрі Тілеманс, Чаглар Сеюнджю, Тете, Деніел Амарті, Нампалі Манді, Ряан Бертранд та Айозе Перес.

Нагадаэмо, "Лестер" залишає АПЛ.

Зазначимо, що Тете належить донецькому "Шахтарю" і залишив команду, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів і спочатку пішов в оренду до французького "Ліону", а потім до "Лестера", за який він відзначився одним забитим м'ячем у 14 матчах.

Раніше повідомлялося, що саудівський "Аль-Хіляль" запропонував Тете зарплату у 2 млн євро на місяць, але бразильця це не влаштувало.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies