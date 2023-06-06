Гравець "Шахтаря" покинув клуб АПЛ

Чемпіон Англії сезону-2015/16 клуб "Лестер" на своєму офіційному сайті оголосив про розлучення з сімома футболістами.

"Лисиць" покинули Юрі Тілеманс, Чаглар Сеюнджю, Тете, Деніел Амарті, Нампалі Манді, Ряан Бертранд та Айозе Перес.

Нагадаэмо, "Лестер" залишає АПЛ.

Зазначимо, що Тете належить донецькому "Шахтарю" і залишив команду, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів і спочатку пішов в оренду до французького "Ліону", а потім до "Лестера", за який він відзначився одним забитим м'ячем у 14 матчах.

Раніше повідомлялося, що саудівський "Аль-Хіляль" запропонував Тете зарплату у 2 млн євро на місяць, але бразильця це не влаштувало.