Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, населення евакуюють. Доповнено
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Центр Нової Каховки затоплений внаслідок підриву окупантами дамби на Каховській ГЕС (оновлено)
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
"Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
ГоловнаСпорт

Реброва призначено головним тренером збірної України

Український фахівець повертається на батьківщину.

Реброва призначено головним тренером збірної України
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера збірної України. Ним став Сергій Ребров.

На цій посаді він замінить Руслана Ротаня, який виконував обов'язки головного тренера після закінчення контракту у Олександра Петракова.

Останнім місцем роботи 49-річного Реброва був еміратський "Аль-Айн", в якому він працював з червня 2021 року.

У свій перший сезон у якості коуча "Аль-Айна" український фахівець привів команду до перемоги в національному чемпіонаті, а також став володарем Кубка ліги ОАЕ.

Перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера "жовто-сині" проведуть 12 червня проти збірної Німеччіни. Додамо, це буде суперювілейний 1000-й матч для Бундестім в історії.

Потім у рамках відбору на Євро-2024 збірна україни зіграють зі збірними Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies