Реброва призначено головним тренером збірної України

Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера збірної України. Ним став Сергій Ребров.

На цій посаді він замінить Руслана Ротаня, який виконував обов'язки головного тренера після закінчення контракту у Олександра Петракова.

Останнім місцем роботи 49-річного Реброва був еміратський "Аль-Айн", в якому він працював з червня 2021 року.

У свій перший сезон у якості коуча "Аль-Айна" український фахівець привів команду до перемоги в національному чемпіонаті, а також став володарем Кубка ліги ОАЕ.

Перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера "жовто-сині" проведуть 12 червня проти збірної Німеччіни. Додамо, це буде суперювілейний 1000-й матч для Бундестім в історії.

Потім у рамках відбору на Євро-2024 збірна україни зіграють зі збірними Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).