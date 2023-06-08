Українські спортсмени можуть відбиратися на Олімпіаду-2024 від Африки, - Беленюк

Це за умови, що росіян допустять до кваліфікації Олімпійських ігор у Парижі.

Єдиний український олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат Жан Беленюк заявив, що розглядається варіант, при якому українські атлети можуть відбиратися на літні Олімпійські ігри-2024 від іншого континенту.

"Я точно думаю, що їх (росіян, прим. LB.ua) допустять на ЧС по боротьбі. Мені здається, що їх під нейтральним прапором намагатимуться допустити до Олімпійських ігор.

Це рішення, яке планується на кінець липня. З положенням поточних справ всередині нашої держави шансів потрапити на Олімпіаду в нас немає. Хоча проговорюються різні алгоритми наших дій", - цетує нардепа xsport.ua.

"Пропонується відбиратися не від Європи, а від Африканського континенту. Я, по-перше, не розумію, як можна це організувати. Думаю, що представники африканських країн будуть проти сильної збірної України.

Таке я чую, щоб дати нам можливість відібратися від іншого континенту, щоб ми не перетиналися на відбіркових етапах з росіянами, які, можливо, будуть там присутні", - зазначив Беленюк.