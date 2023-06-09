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Ломаченку запропоновано "приголомшливий" бій із колишнім чемпіоном світу у двох дивізіонах, - промоутер

Українець може зійтись у рингу із Шакуром Стівенсоном.

Ломаченку запропоновано "приголомшливий" бій із колишнім чемпіоном світу у двох дивізіонах, - промоутер
Боб Арум і Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Промоутер колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка (17-3, 11 KO) та президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що для його клієнта був би гарним варіантом поєдинок з ексволодарем титулів у двох дивізіонах за версіями WBC та WBO Шакуром Стівенсоном (20 -0, 10 KO).

"З того моменту, як ми підписали Шакура та Ломаченка, я думаю про їх поєдинок. В той момент Шакуру було ще рано битися з "Ломою". Мені сподобався б цей поєдинок, навіть якщо б я його не просував. Я б заплатив, щоб побачити їх протистояння.

Що ж, вирішувати "Ломі" та його батьку. Вони повинні визначитися, що хочуть робити. Якби я був простим фанатом, то готовий був платити гроші кожен раз, коли Ломаченко виходить на ринг. Я дуже великий шанувальник Василя Ломаченка. Зараз ми йому пропонуємо приголомшливий бій", - цетує Арума boxingnews24.com.

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