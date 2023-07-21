Збірна України з артистичного плавання здобула медаль на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу-2023 з водних видів спорту у Фукуоці (Японія) збірна України з артистичного плавання у складі Марини та Владіслави Алексієвих, Марти Федіної, Вероніки Гришко, Дарії Мошинської, Ангеліні Овчинникової, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко здобула бронзову медаль у довільній програмі.

Українки поступилися лише командам Китаю та Японії.

ЧС з водних видів спорту. Артистичне плавання. Довільна програма, команди.

Китай - 329,1687 Японія - 317,8085 Україна – 256,2415.

Україна здобула другу медаль на ЧС-2023 у Фукуоці. Раніше Олексій Середа та Кіріло Болюх завоювали "срібло" зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.