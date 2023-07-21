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Збірна України з артистичного плавання здобула медаль на чемпіонаті світу

Українки зійшли на нижчий щабель п'єдесталу пошани у довільній програмі.

Збірна України з артистичного плавання здобула медаль на чемпіонаті світу
Фото: suspilne.media/sport

На чемпіонаті світу-2023 з водних видів спорту у Фукуоці (Японія) збірна України з артистичного плавання у складі Марини та Владіслави Алексієвих, Марти Федіної, Вероніки Гришко, Дарії Мошинської, Ангеліні Овчинникової, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко здобула бронзову медаль у довільній програмі.

Українки поступилися лише командам Китаю та Японії.

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ЧС з водних видів спорту. Артистичне плавання. Довільна програма, команди.

  1. Китай - 329,1687
  2. Японія - 317,8085
  3. Україна – 256,2415.

Україна здобула другу медаль на ЧС-2023 у Фукуоці. Раніше Олексій Середа та Кіріло Болюх завоювали "срібло" зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

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