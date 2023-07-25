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Збірна України з кульової стрільби виборола 6 медалей на чемпіонаті світу-2023 серед юніорів

Турнір триває у Південній Кореї.

Збірна України з кульової стрільби виборола 6 медалей на чемпіонаті світу-2023 серед юніорів
Роман Чадай
Фото: Facebook

Юніорська збірна України з кульової стрільби виборола 6 медалей на чемпіонаті світу-2023 у Чханвоні (Південна Корея), повідомляє пресслужба Федерації стрільби України.

В індивідуальних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки по мішені, що рухається, чемпіонами стали Маргарита Тарканій і Роман Чадай.

Крім того, бронзовими призерами стали Аліна Ткалік та Денис Мартиненко.

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У командних змаганнях чемпіонами стали Роман Чадай, Денис Мартиненко та Кирило Ітулін, а віце-чемпіонами – Маргарита Тарканій, Аліна Ткалік та Анастасія Жученко.

Турнір фінішує сьогодні.

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