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Костевич стала призеркою чемпіонату світу-2023 з кульової стрільби

Олена виборола для України першу медаль нинішньої світової першості.

Костевич стала призеркою чемпіонату світу-2023 з кульової стрільби
Олена Костевич
Фото: www.noc-ukr.org

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2023 з кульової стрільби, який проходить у столиці Азербайджану Баку.

Володаркою срібної нагороди світової першості стала Олена Костевич, повідомляє isport.ua.

Українська спортсменка показала другий результат в олімпійському виді - стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

Чемпіонкою змагань стала німкеня Дорін Веннекамп.

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ЧС з кульової стрільби. Малокаліберний пістолет, 25 метрів. Жінки.

  1. Дорін Веннекамп (Німеччина) - 40 мішеней
  2. Олена Костевич (Україна) - 31
  3. Агате Расмане (Латвія) – 25.
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