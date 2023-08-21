Костевич стала призеркою чемпіонату світу-2023 з кульової стрільби

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2023 з кульової стрільби, який проходить у столиці Азербайджану Баку.
Володаркою срібної нагороди світової першості стала Олена Костевич, повідомляє isport.ua.
Українська спортсменка показала другий результат в олімпійському виді - стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.
Чемпіонкою змагань стала німкеня Дорін Веннекамп.
ЧС з кульової стрільби. Малокаліберний пістолет, 25 метрів. Жінки.
- Дорін Веннекамп (Німеччина) - 40 мішеней
- Олена Костевич (Україна) - 31
- Агате Расмане (Латвія) – 25.