Костевич стала призеркою чемпіонату світу-2023 з кульової стрільби

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2023 з кульової стрільби, який проходить у столиці Азербайджану Баку.

Володаркою срібної нагороди світової першості стала Олена Костевич, повідомляє isport.ua.

Українська спортсменка показала другий результат в олімпійському виді - стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

Чемпіонкою змагань стала німкеня Дорін Веннекамп.

ЧС з кульової стрільби. Малокаліберний пістолет, 25 метрів. Жінки.