Колишній тренер Усика входить до тренерського штабу Дюбуа

Колишній тренер володаря титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (20-0, 13 KO) і ексчемпіона світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Володимира Кличка Джеймс Алі Башир розповів, що допомагає чемпіону WBA (Regular) Даніелю Дюбуа (19-1, 18 KO) готуватися до поєдинку проти українця.

"Ми з Усиком жили разом три роки, тому я володію великими знаннями про нього. Я розумію роботу Олександра Усика.

Нехай він мене і відпустив, але його природа не зміниться. Це найголовніше, що я дізнався про нього. Професіонали - такі, які є. Він професіонал і я професіонал. Усик не став користуватися моїми послугами, а Даніель вирішив ними скористатися. Мої знання про Усика залишилися, вони не зникнуть через те, що я перестав із ним працювати, - заявив Алі Башир в інтерв'ю ProBox TV. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"У мене була квартира в Україні, в Києві. Я жив в Україні і щодня ходив там у зал. Більшу частину часу протягом трьох років ми проводили разом по шість годин на день. Ми разом їздили на різні бої в Україні. Усик розуміє, ким я був, і розуміє, ким був він", - зазначив американський фахівець.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться найближчої суботи, 26 серпня, в польському Вроцлаві.