Очевидно, що на Олімпіаді у Парижі не може бути російського прапора, - Макрон

Провівши день у коледжі в Ортезі, щоб надати новий імпульс системі "Дві години додаткових занять спортом у коледжі", президент Франції Еммануель Макрон дав ексклюзивне інтерв'ю L'Equipe, в якому торкнувся, зокрема, теми участі російських спортсменів у літніх Олімпійських іграх у Парижі. .

Президент П'ятої республіки вважає, що це питання не має бути політизовано, а ухвалення усвідомленого рішення має залишатися за Міжнародним олімпійським комітетом.

При цьому Макрон висловив категоричну думку щодо участі росіян на Олімпіаді-2024 під власним прапором.

"Очевидно, що на Іграх у Парижі не може бути російський прапор. Реальне питання, яке має вирішити олімпійський світ, – яке місце відвести тим російським спортсменам, які готувалися все життя", - заявив президент країни.