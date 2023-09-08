Понад 50 російських спортсменів, які виступають в олімпійських видах, змінили громадянство

Заступник міністра спорту РФ Олексій Морозов заявив, що 55 російських атлетів, які виступають в олімпійських видах, змінили громадянство.

"55 спортсменів у нас змінили громадянство з олімпійських видів, разом із неолімпійськими – понад сто. Ми підвищуємо мотивацію спортсменів, укладаємо із нею ефективні договори. Працюємо над тим, щоб про бажання спортсменів змінити громадянство одразу сповіщали федерацію.

Ми хочемо мінімізувати кількість випадків зміни спортивного громадянства, зараз є така тенденція", – цитує чиновника xsport.ua.