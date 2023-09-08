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Понад 50 російських спортсменів, які виступають в олімпійських видах, змінили громадянство

Це підтвердив російський високопосадовець.

Понад 50 російських спортсменів, які виступають в олімпійських видах, змінили громадянство
Фото: Армія Інформ

Заступник міністра спорту РФ Олексій Морозов заявив, що 55 російських атлетів, які виступають в олімпійських видах, змінили громадянство.

"55 спортсменів у нас змінили громадянство з олімпійських видів, разом із неолімпійськими – понад сто. Ми підвищуємо мотивацію спортсменів, укладаємо із нею ефективні договори. Працюємо над тим, щоб про бажання спортсменів змінити громадянство одразу сповіщали федерацію.

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Ми хочемо мінімізувати кількість випадків зміни спортивного громадянства, зараз є така тенденція", – цитує чиновника xsport.ua.

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