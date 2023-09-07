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УАФ відреагувала на інформацію про підроблений підпис Колліни

"Ми не в змозі підробити судові провадження швейцарських судів".

УАФ відреагувала на інформацію про підроблений підпис Колліни
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на появу тверджень про нібито фальсифікацію з боку УАФ документів про співпрацю та врегулювання боргових фінансових зобов’язань перед італійським рефері П’єрлуїджі Колліною, повідомляє sport.ua.

"Співпрацю з П’єрлуїджі Колліною, який наразі очолює Суддівський комітет ФІФА, УАФ розпочала в серпні 2012 року.

У межах виконання умов, передбачених контрактом, італійський спеціаліст здійснював реорганізацію системи професійного футбольного арбітражу та кураторство комітету професійного футбольного суддівства.

2015 року співпрацю з паном Колліною було продовжено ще на чотири роки зі змінами та доповненнями до положень попереднього контракту.

З об’єктивних економічних причин із часом виникла заборгованість перед італійським рефері, і співпраця сторін завершилася достроково.

Пан Колліна із цієї причини та з вимогами щодо погашення перед ним заборгованості з боку УАФ (гонорари та відступні) звернувся з позовом до суду міста Ньйон (Швейцарія). Спір між сторонами із цього приводу вирішувався саме в межах судового провадження у швейцарському суді.

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Підсумком його врегулювання стало виконання УАФ своїх боргових зобов’язань перед італійським рефері, про що, серед іншого, свідчать відповідні платіжні документи на особистий рахунок пана Колліни, зокрема й від 2017 року також.

Це дозволило сторонам дійти згоди про мирову угоду, що була розглянута саме швейцарським судом.

Зауважимо, що на час дострокового припинення співпраці з паном Колліною та виникнення перед ним боргових зобов’язань із боку УАФ кримінального провадження стосовно будівництва заводу з виробництва штучного футбольного покриття взагалі не існувало. Відповідно, твердження в окремих медіа про нібито створення та підписання якихось документів у межах трудових відносин із Колліною "заднім числом" абсолютно не відповідають дійсності.

Ані УАФ, ані будь-хто інший не в змозі підробити судові провадження швейцарських судів задля "легалізації" буцімто фінансових операцій. І така позиція обвинувачення руйнується низкою документальних підтверджень.

Акцентуємо, із часу виконання асоціацією перед паном Колліною своїх боргових фінансових зобов’язань ані в Колліни, який наразі очолює світове суддівство у футболі, ані в його адвокатів ніколи не виникало жодних запитань, претензій чи заперечень щодо легальності документів про співпрацю з ним та щодо легальності процесів здійснення розрахунків.

Асоціація ще до початку кримінального провадження, у межах розслідування якого наразі представникам УАФ обрано запобіжні заходи, розпочала врегулювання спору з Колліною та зрештою сплатила всю заборгованість перед ним, а відповідні платіжні доручення були надані слідству, зокрема й детективам НАБУ.

За весь час здійснення детективами бюро досудового розслідування у «справі заводу» жодних претензій до угод та інших фінансових документів не було. І законних підстав для таких претензій немає й зараз", – сказано у заяві УАФ.

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