Ще один гравець "Динамо" залишив клуб

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш розірвав контракт із "біло-синіми" і в статусі вільного агента поповнив склад "Осієка", повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

Спортивний директор Осієка Івіца Кулешевіч висловився про підписання 33-річного українця.

"Ми щасливі та задоволені тим, що нам вдалося залучити гравця рівня Дениса. Ідеться про ікону київського "Динамо", гравця з багатим досвідом, який у своїй кар'єрі провів важливі матчі та завойовував трофеї.

Ми впевнені, що він поліпшить нашу гру та ще більше зміцнить якість команди, а також стане підсиленням на полі та за його межами. Вітаю його в Осієці та бажаю успіхів у виступах за наш клуб", - заявив Кулешевіч.

Нагадаємо, на початку вересня "Динимо" залишив капітан команди Сергій Сидорчук.