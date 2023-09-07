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Ще один гравець "Динамо" залишив клуб

Гармаш продовжить кар'єру в Хорватії.

Ще один гравець "Динамо" залишив клуб
Фото: nk-osijek.hr

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш розірвав контракт із "біло-синіми" і в статусі вільного агента поповнив склад "Осієка", повідомляє офіційний сайт хорватського клубу.

Спортивний директор Осієка Івіца Кулешевіч висловився про підписання 33-річного українця.

"Ми щасливі та задоволені тим, що нам вдалося залучити гравця рівня Дениса. Ідеться про ікону київського "Динамо", гравця з багатим досвідом, який у своїй кар'єрі провів важливі матчі та завойовував трофеї.

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Ми впевнені, що він поліпшить нашу гру та ще більше зміцнить якість команди, а також стане підсиленням на полі та за його межами. Вітаю його в Осієці та бажаю успіхів у виступах за наш клуб", - заявив Кулешевіч.

Нагадаємо, на початку вересня "Динимо" залишив капітан команди Сергій Сидорчук.

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