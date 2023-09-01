Луческу прокоментував завершення "Динамо" єврокампанії-2023/24

Напередодні "Динамо" програло "Бешикташу" і матч-відповідь раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА (0:1) і завершило виступ на євроарені сезону-2023/24.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поспілкувався з представниками ЗМІ після цього поєдинку.

Через багато років ви повернулися знову на стадіон "Бешикташа". Як вам атмосфера?

- Так, справді, мені сподобалася атмосфера на стадіоні, вона неймовірна. Але я теж вклався в цей стадіон протягом свого дворічного контракту з "Бешикташем", - цетує Луческу клубна пресслужба.

Абубакар, забивши гол, підбіг святкувати до вашої тренерської лавочки…

- Я не знаю, чому так сталося. Але це свідчить про його вихованість, освіченість.

Яка тактика у вас була на матч?

- Загалом, на два тайми в нас були різні тактики. У першому таймі ми грали по-одному, у другому – по-іншому. «Бешикташ» відкрив рахунок, і після цього його досвідчені гравці втримали потрібний результат. Після пропущеного гола наші футболісти, вихованці динамівської академії, мали віддати всіх себе заради результату, але знову припускалися помилок в обороні.

Ви добре знаєте турецьку лігу. По двох матчах, зіграних із "Бешикташем", що можете сказати про команду?

- Я не обговорюю чужі команди. "Бешикташ" витратив багато грошей, у його складі виступають досвідчені гравці, і в цьому плані нам конкурувати з ними дуже важко. Але я пишаюся своїми гравцями, навіть із таким сильним суперником вони гідно зіграли та представили свою країну на міжнародній арені.