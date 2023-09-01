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"Дніпро-1" вилетів із чергового єврокубкового турніру

Дніпряни завершили єврокубковий сезон-2023/24.

"Дніпро-1" вилетів із чергового єврокубкового турніру
Фото: "Дніпро-1"

У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА "Дніпро-1" приймав у словацькому Кошіце словацький же "Спартак" і прикро поступився – 1:2.

Гості у самому дебюті поєдинку відкрили рахунок – 0:1.

Однак через годину ігрового часу господарі, завдяки автоголу гравця "Спартака", відновили статус-кво - 1:1.

А оскільки перший матч у Трнаві завершився з аналогічним рахунком, командам довелося грати екстра-тайми. І в них справи підопічних Валерія Городова одразу пішли не так.

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На 99-й хвилині номінальні господарі залишилися у чисельній меншості – червону картку отримав Руслан Бабенко.

7 хвилин знадобилося "Спартаку", щоб реалізувати чисельну перевагу – 1:2.

А ще через 2 хвилини Олег Горін своєю другою жовтою карткою в матчі поставив "Дніпро-1" у скрутне становище, з якого українська команда вихід не знайшла.

Так безславно завершився дебютний сезон дніпрян у єврокубках. "Дніпро-1" поступився поступово "Панатінаїкосу" у кваліфікації Лізі чемпіонів, "Славії" - у кваліфікації Ліги Європи, і завершив євросезон на мінорній ноті у протистоянні зі "Спартаком" у Лізі конференцій УЄФА.

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