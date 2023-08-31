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Миколенко вперше у сезоні зіграв за "Евертон"

"Іриски" здобули виїзну перемогу у Кубку ліги.

Миколенко вперше у сезоні зіграв за "Евертон"
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

У рамках другого раунду Кубка Англійської ліги "Евертон" грав на виїзді проти "Донкастер Роверс" і здобув важку вольову перемогу – 2:1. Переможний м'яч на 88-й хвилині оформив нідерландський нападник Арнаут Данджума Груневелд.

Додамо, що стартові 75 хвилин у складі "ірисок" відіграв Віталій Миколенко. То були перші хвилини українського легіонера, проведені на полі з початку сезону.

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Авторитетний портал WhoScored оцінив дії Миколенка, який був замінений через травму, оцінкою 7,5.

Додамо, що у перших трьох матчах АПЛ Миколенко просидів на лаві протягом усіх 90 хвилин.

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