У рамках другого раунду Кубка Англійської ліги "Евертон" грав на виїзді проти "Донкастер Роверс" і здобув важку вольову перемогу – 2:1. Переможний м'яч на 88-й хвилині оформив нідерландський нападник Арнаут Данджума Груневелд.

Додамо, що стартові 75 хвилин у складі "ірисок" відіграв Віталій Миколенко. То були перші хвилини українського легіонера, проведені на полі з початку сезону.

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії Миколенка, який був замінений через травму, оцінкою 7,5.

Додамо, що у перших трьох матчах АПЛ Миколенко просидів на лаві протягом усіх 90 хвилин.