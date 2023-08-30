Іменну ляльку Барбі Ольги Харлан продали за 10 400 доларів

Гроші від продажу ляльки підуть на реабілітацію військових.

Іменна лялька Барбі, що належала українській олімпійській чемпіонці з фехтування Ользі Харлан, знайшла нового власника.

Це вказано на сайті eBay.

Ляльку придбали на аукціоні за 10 400 доларів при стартовій ціні 10 тис. доларів.

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан раніше повідомила, що продає ляльку Барбі, створену за її прототипом. Гроші будуть спрямовані на реабілітацію військових.

Нагадаємо, що в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці. Росіянка подала скаргу про порушення правил. Спочатку FIE відхилила протест росіянки, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію Харлан.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.

Також Міжнародна федерація фехтування підтримала українську позицію і допустила Харлан до продовження змагань на Чемпіонаті світу в Мілані.

Також Міжнародна федерація фехтування вирішила скасувати рукостискання після поєдинків. Традиційне рукостискання буде замінено привітанням на відстані.