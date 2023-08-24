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"Дніпро -1" проявив характер і вирвав у меньшості нічию проти "Спартака"

Дніпряни закінчували матч вдев'ятьох.

"Дніпро -1" проявив характер і вирвав у меньшості нічию проти "Спартака"
Фото: "Дніпро-1"

У першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА "Дніпро-1" грав на виїзді проти "Спартака" (Трнава) та виборов супервольову нічию – 1:1.

Поєдинок у Словаччині видався дуже важким для підопічних Валерія Городова.

Складнощі для гостей розпочалися вже на 9-й хвилині, коли за фол останньої надії з поля було вилучено Едуарда Сарапія.

Фото: "Дніпро-1"
Але дніпрянам до перерви вдалося зберегти рахунок "сухим".

Проте вже у дебюті другої 45-хвилинки Келвін Офорі вивів господарів уперед – 1:0.

Здавалося, "Спартак" зможе розвинути свій успіх.

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На щастя, вдача сприяла "спортклубівцям". На 67-й хвилині вони заробили пенальті і Олександр Піхальонок відновив статус-кво – 1:1.

На 88-й хвилині "Дніпро-1" і зовсім залишився вдев'ятьох – друге попередження отримав Ігор Когут.

Але дніпряни все ж таки зуміли вистояти і здобули непоганий результат перед поєдинком у відповідь, який відбудеться через тиждень.

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