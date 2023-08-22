"Дніпро-1" чекає молодого тренера-іноземця

При цьому В'ячеслав Фрідман не конкретизував, із якої країни буде новий коуч.

Після відставки Олександра Кучера з посади головного тренера, "Дніпро-1" зіткнувся з невизначеністю напередодні матчу плей-оф Ліги конференцій УЄФА проти "Спартака" з Трнави.

Комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман розповів про те, хто готуватиме команду до цього протистояння.

"Найімовірніше, Валерій Городов. Думаю, буде він. У нього є ліцензія. Це для того, щоб не запрошувати на кілька днів у команду якогось фахівця зі сторони.

Новий тренер? Ми чекаємо молодого іноземця. Не буду говорити, з якої він країни. Почекаємо", - цетує функціонера ukrfootball.ua.