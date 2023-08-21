Я дуже злий: Луческу - про поразку "Чорноморцю"

Київське "Динамо" у матчі четвертого туру чемпіонату України на виїзді доволі несподівано програло одеському "Чорноморцю" - 2:3, і опустилося на 7-е місце у турнірній таблиці, при цьому зігравши лише три матчі.

Керманич столичного клубу Мірча Луческу поділився думками про матч проти "моряків".

"Найважчими були помилки, яких ми самі припустилися. Вибачте за емоції, я дуже злий зараз після матчу… Важко було переїжджати з Бухареста до Одеси, важко грати через два дні на третій, але це не виправдання – ми мали перемагати сьогодні.

У попередньому матчі ми відіграли 120 хвилин, тож, приміром, Ярмоленку, Сидорчуку було важко продовжувати гру, тим паче за такої спеки. Вони попросили заміну, і гравці, які вийшли на поле, мали додати й мали зробити все заради перемоги.

Та помилка, якої припустився Дячук, – це неприпустимо. Наші центральні захисники ще доволі молоді, в них немає достатньо досвіду, і вони не можуть віддавати всі сили на полі, яких від них вимагають команда та я", - цетує Луческу клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"У той же час відзначу, що "Чорноморець" сьогодні зіграв дуже організовано, вони мали цілий тиждень, аби підготуватися до цього поєдинку, на відміну від нас. Ми домінували в першому таймі, в нас було безліч моментів, як і в другому таймі також домінували на полі. Суперник грав на контратаках, без позиційних атак, і дуже якісно з цим впоралися", - додав румунський фахівець.