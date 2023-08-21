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Я дуже злий: Луческу - про поразку "Чорноморцю"

Кияни несподівано поступилися одеситам.

Я дуже злий: Луческу - про поразку "Чорноморцю"
Мірча Луческу
Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі четвертого туру чемпіонату України на виїзді доволі несподівано програло одеському "Чорноморцю" - 2:3, і опустилося на 7-е місце у турнірній таблиці, при цьому зігравши лише три матчі.

Керманич столичного клубу Мірча Луческу поділився думками про матч проти "моряків".

"Найважчими були помилки, яких ми самі припустилися. Вибачте за емоції, я дуже злий зараз після матчу… Важко було переїжджати з Бухареста до Одеси, важко грати через два дні на третій, але це не виправдання – ми мали перемагати сьогодні.

У попередньому матчі ми відіграли 120 хвилин, тож, приміром, Ярмоленку, Сидорчуку було важко продовжувати гру, тим паче за такої спеки. Вони попросили заміну, і гравці, які вийшли на поле, мали додати й мали зробити все заради перемоги.

Та помилка, якої припустився Дячук, – це неприпустимо. Наші центральні захисники ще доволі молоді, в них немає достатньо досвіду, і вони не можуть віддавати всі сили на полі, яких від них вимагають команда та я", - цетує Луческу клубна пресслужба.

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"У той же час відзначу, що "Чорноморець" сьогодні зіграв дуже організовано, вони мали цілий тиждень, аби підготуватися до цього поєдинку, на відміну від нас. Ми домінували в першому таймі, в нас було безліч моментів, як і в другому таймі також домінували на полі. Суперник грав на контратаках, без позиційних атак, і дуже якісно з цим впоралися", - додав румунський фахівець.

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