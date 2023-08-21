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Світоліна зберегла статус першої ракетки України

Ястремська ще вище просунулась у світовому рейтингу.

Світоліна зберегла статус першої ракетки України
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie48 Photography

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій рейтинг, повідомляє офіційний сайт організації.

  • У топ-10 відбулися косметичні зміни. По-перше, помінялися місцями шосте та сьоме місця – Коко Гауфф обійшла Каролін Гарсію.
  • По-друге, ривок на 7 позицій Кароліни Мухової дозволив чеській тенісистці вибити із десятки співвітчизницю Петру Квітову.
  • Як і раніше, у першій сотні світового рейтингу розташувалися 5 українок.
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  • Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України.
  • Даяна Ястремська зробила ще один крок назустріч топ-100.
  • Рейтинг WTA.
  • Іга Швьонтек (Польща) – 9955
  • Аріна Соболенко (Білорусь) – 8746
  • Джесіка Пегула (США) – 5945
  • Олєна Рибакіна (Казахстан) – 5670
  • Онс Жабер (Туніс) – 4831
  • Коко Гауфф (США, +1) – 4595
  • Каролін Гарсія (Франція, -1) – 3820
  • Марія Саккарі (Греція) – 3585
  • Маркета Вондроушова (Чехія) – 3400
  • 10. Кароліна Мухова (Чехія, +7) – 2995.
  • 26. Еліна Світоліна (Україна) — 1679
  • 28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1597
  • 37. Марта Костюк (Україна, -5) – 1310
  • 45. Леся Цуренко (Україна, -3) – 1151
  • 83. Катерина Байндль (Україна, +2) – 786
  • 111. Даяна Ястремська (Україна, +1) – 645
  • 125. Дарія Снігур (Україна) — 588
  • 188. Катаріна Завацька (Україна) — 379
  • 201. Юлія Стародубцева (Україна) – 356.
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