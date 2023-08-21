Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій рейтинг, повідомляє офіційний сайт організації.
- У топ-10 відбулися косметичні зміни. По-перше, помінялися місцями шосте та сьоме місця – Коко Гауфф обійшла Каролін Гарсію.
- По-друге, ривок на 7 позицій Кароліни Мухової дозволив чеській тенісистці вибити із десятки співвітчизницю Петру Квітову.
- Як і раніше, у першій сотні світового рейтингу розташувалися 5 українок.
- Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України.
- Даяна Ястремська зробила ще один крок назустріч топ-100.
- Рейтинг WTA.
- Іга Швьонтек (Польща) – 9955
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 8746
- Джесіка Пегула (США) – 5945
- Олєна Рибакіна (Казахстан) – 5670
- Онс Жабер (Туніс) – 4831
- Коко Гауфф (США, +1) – 4595
- Каролін Гарсія (Франція, -1) – 3820
- Марія Саккарі (Греція) – 3585
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3400
- 10. Кароліна Мухова (Чехія, +7) – 2995.
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- 26. Еліна Світоліна (Україна) — 1679
- 28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1597
- 37. Марта Костюк (Україна, -5) – 1310
- 45. Леся Цуренко (Україна, -3) – 1151
- 83. Катерина Байндль (Україна, +2) – 786
- 111. Даяна Ястремська (Україна, +1) – 645
- 125. Дарія Снігур (Україна) — 588
- 188. Катаріна Завацька (Україна) — 379
- 201. Юлія Стародубцева (Україна) – 356.