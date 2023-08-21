Кохан звинуватив ФЛАУ у своєму невдалому виступі на чемпіонаті світу-2023

Український метальник молота Михайло Кохан, який завершив виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2023 у Будапешті, розкритикував рішення Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) щодо своєї дискваліфікації.

“Та ну що, можливо, треба ще раз дискваліфікувати мене, щоб взагалі не було досвіду. Я не знаю, що трапилось, наче було нормально, але щось пішло не так. Результат? Що четверте, що п’яте, що восьме місце – це все одне і те ж. Треба готуватись далі.

За що мене дискваліфікували? Тому що мене федерація відсторонила від участі за поведінку мою, але я вважаю це дуже несправедливим. Я не знаю, хто тепер винен у цій ситуації. Не вважаю себе [винним], це не моя провина, що зараз так вийшло.

Я знімаю з себе відповідальність, бо абсолютно впевнений, що якби не це, було б набагато краще. Досвід 2019, 2020, 2021, 2022 років були враховані, та зараз було б набагато краще”, - цетує Кохана sportarena.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Через що саме дискваліфікація? Не можна пити пиво спортсменам. Під час змагань? Звісно, ні, після [них]. Коли увесь напружений, війна, усе це дуже сильно нервову систему напружує.

Тому треба було якось скинути увесь це. Плюс змагання, командний кубок Європи був. Було дуже важко і морально, і фізично. Що тепер поробиш. Чемпіонат світу пройшов, тепер можна їхати додому”, - додав спортсмен.

На ЧС-2023 у столиці Угорщини Кохан став першим українцем, який кваліфікувався у фінал. Там він оновив особистий рекорд сезону (79,59 метра), проте не зміг потрапити до медального заліку – підсумкове п’яте місце.

Михайло готувався до світової першості в обмежених умовах. Ще в березні Рада ФЛАУ усунула його, разом із колегою Михайлом Гаврилюком, від міжнародних турнірів (за винятком змагань на рівні збірної України) з формулюванням “порушення етичних норм поведінки”.

Дискваліфікація діє до 1 жовтня 2023 року.