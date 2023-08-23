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Німеччина відмовила російським веслувальникам у видачі віз перед стартом чемпіонату Європи U-23

Тепер їм доведеться задовольнятися відкритим чемпіонатом Білорусі.

Німеччина відмовила російським веслувальникам у видачі віз перед стартом чемпіонату Європи U-23
Фото: ebu.ch

Збірна Росії з академічного веслування не виступить на чемпіонаті Європи U-23 через відмову у видачі віз.

"Німеччина не відкрила нам візи, на жаль, на першість Європи ми не поїдемо. Усі заявлені учасники вирушать на відкриту першість Білорусі серед молоді до 23 років", - цитує головного тренера збірної Олександра Зюзіна xsport.ua.

Зазначимо, що турнір пройде у німецькому Крефельді з 25 по 27 серпня.

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Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародної федерації гребного спорту (World Rowing) ухвалив рішення допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

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