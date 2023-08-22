Федерація бобслею Росії візьме участь у конгресі IBSF

Федерація бобслея Росії отримала офіційне запрошення взяти участь в роботі конгресу Міжнародної федерації бобслея і скелетона (IBSF), який пройде 24 вересня в Санта-Сусанні (Іспанія), повідомляє xsport.ua.

На конгрес планують поїхати глава федерації Анатолій Пегов, віце-президент Олена Анікіна і генсек Сергій Пархоменко.

Нагадаємо, влітку 2022 рокуIBSF призупинила членство російської федерації до липня 2022 року, а потім скасувала своє рішення. Але залишила в силі відсторонення російських спортсменів від турнірів під егідою організації.