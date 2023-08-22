"Рух" висловив обурення з приводу перенесення матчу з "Дніпром-1"

Технічний директор "Руха" Олександр Чабан прокоментував рішення Української Прем'єр-ліги (УПЛ) про перенесення матчу 5-го туру "Рух" – "Дніпро-1" на пізніший термін.

"Керівництво "Дніпра-1" неофіційно звернулося до нашого клубу. Спочатку хотіли перенести матч зі Львова до Ужгорода. А коли отримали відмову, вирішили за допомогою УПЛ взагалі перенести матч на невизначений термін", - цетує Чабана клубна пресслужба.

Зазначимо, СК "Дніпро" – представник України у єврокубках. Згідно з новою нормою регламенту змагань, подібні запити можуть бути задоволені без згоди іншої сторони.

Цього сезону вже відбулося кілька переносів матчів УПЛ за участю представників єврокубків: "Ворскла" – "Дніпро-1" (1 тур), "Динамо" – "Металіст 1925" (3 тур), "Динамо" – "Верес" (5 тур).

"Така норма дійсно прописана в Регламенті. Вона шляхом маніпуляцій тишком-нишком була просунута "Шахтарем" і керівництвом УПЛ. Це питання Регламенту, як і деякі інші норми, свідомо не виносились на широке обговорення клубами.

Виконком УАФ проголосував і ухвалив такі рішення, а тепер багато з цих нюансів опиняються на поверхні. Прем’єр-ліга і її керівництво зробили все, аби це питання не обговорювалось клубами, ніхто не акцентував на цьому пункті. Вони чудово розуміли й усвідомлювали абсурдність і скандальність цієї норми, але мовчки просували її.

Зараз виходить так, що УПЛ замість захисту інтересів Ліги, неприховано лобіює інтереси "Шахтаря" та інших учасників єврокубків. А внутрішні змагання відходять на другий план. Таким чином, вважаємо, що керівництво УПЛ відверто дискредитує інтереси Ліги і більшості клубів УПЛ", - зазначив технічний директор "Руха".

"Це не перший випадок в історії українського футболу, коли на внутрішню першість буквально плюють. Колись ще за каденції в ФФУ Григорія Суркіса київське "Динамо" грало матчі чемпіонату, коли їм заманеться. Згодом до таких методів вдався донецький "Шахтар".

Виходить так, що клуби, які грають у єврокубках, якісь особливі і роблять все для того, аби підпорядкувати все виключно власним інтересам. А інші клуби тоді хто: масовка, фон для грандів? Де тут спортивний принцип і як в таких умовах зберігати конкуренцію та право рівності?", - задається риторичним запитанням функціонер.