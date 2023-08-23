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Усик висловився про можливе завершення кар'єри

Це тільки початок.

Усик висловився про можливе завершення кар'єри
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Володарь титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) 26 серпня на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві проведе черговий захист проти чемпіона WBA (Regular) Даніеля Дюбуа (19-1, 18 KO).Напередодні цього поєдинку українець висловився про потенційне завершення боксерської кар’єри.

За словами Олександра, він має намір ще кілька років віддати спорту.

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"Ні, це не фінальна точка. Мені 36 років, але це тільки початок. Я почав займатися боксом у 15 років. Зараз все тільки починається. Я розумію, що в боксі у мене залишилося небагато років. Я не хочу проводити надто багато часу у боксі. Я хочу возити своїх дітей до школи і так далі", - наводить слова Усика bbc.com.

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