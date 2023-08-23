Усик висловився про можливе завершення кар'єри

Володарь титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) 26 серпня на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві проведе черговий захист проти чемпіона WBA (Regular) Даніел я Дюбуа (19-1, 18 KO).Напередодні цього поєдинку українець висловився про потенційне завершення боксерської кар’єри.

За словами Олександра, він має намір ще кілька років віддати спорту.

"Ні, це не фінальна точка. Мені 36 років, але це тільки початок. Я почав займатися боксом у 15 років. Зараз все тільки починається. Я розумію, що в боксі у мене залишилося небагато років. Я не хочу проводити надто багато часу у боксі. Я хочу возити своїх дітей до школи і так далі", - наводить слова Усика bbc.com.