Українка Халькевич виграла "золото" ЧС зі спортивного скелелазіння серед юніорів

Збірна Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння серед молоді та юніорів, що триває у південнокорейському Сеулі, і одразу золоту.

Поліна Халькевич перемогла у дисципліні "швидкість" (U-16).

Золотим для юної дніпрянки став час, показаний у фіналі - 10,52 сек. Відзначимо, що вона виявилася єдиною у світі, кому вдалося у змаганнях з "швидкості" серед спортсменів до 16 років нав'язати боротьбу збірній Китаю. Представники останньої взяли "срібло" і "бронзу" серед дівчат і зайняли увесь п'єдестал в хлопців.