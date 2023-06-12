Міжнародна федерація спортивного скелелазіння допустила росіян та білорусів до змагань

Однак це станеться не раніше 2024 року.

Міжнародна федерація спортивного скелелазіння (IFSC) схвалила процес, відповідно до якого російські та білоруські спортсмени з 2024 року повернуться на міжнародну арену у нейтральному статусі, повідомляє insidethegames.biz.

При цьому російські та білоруські альпіністи мають отримати "нейтральні ліцензії" відповідно до правил, узгоджених Виконавчою радою IFSC.

Це стало можливим після березневої рекомендації Виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в якій йшлося про те, що окремим російським та білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань, якщо вони відкрито не підтримують війну в Україні або не пов'язані зі збройними силами.

Як і у випадку з іншими видами спорту, IFSC стверджує, що, як і раніше, підтримує українських спортсменів, але звертають увагу на те, що спорт та політика мають бути розділені.