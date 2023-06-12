Світоліна знову у топ-100 світового рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

Першу позицію зберегла переможниця Roland Garros-2023 польська тенісистка Іга Швьонтек.

Олена Рибакіна (Казахстан) уперше в кар'єрі піднялася на третю позицію.

Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу французького мейджора піднялася на 119 позицій та повернулася до першої сотні рейтингу - тепер українка посідає 73-е місце.

Таким чином, уперше за довгий час у топ-100 розташувалися одразу 5 українок.

Першою ракеткою країни залишається Ангеліна Калініна, яка до свого рейтингу додала ще одну позицію (25 місце).

У топ-100 – Марта Костюк (35), Леся Цуренко (45) та Катерина Байндль (83).

Оновлений рейтинг WTA.

Іга Швентек (Польща) – 8940 Аріна Соболенко (Білорусь) – 8012 Олена Рибакіна (Казахстан, +1) – 5090 Каролін Гарсія (Франція, +1) – 5025 Джессіка Пегула (США, -2) – 4905 Онс Жабер (Туніс, +1) – 3961 Коко Гауфф (США, -1) – 3435 Марія Саккарі (Греція) – 3272 Петра Квітова (Чехія, +1) – 3102 Беатріс Хаддад Майя (Бразилія, +4) – 2910

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