Світоліна знову у топ-100 світового рейтингу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
Першу позицію зберегла переможниця Roland Garros-2023 польська тенісистка Іга Швьонтек.
Олена Рибакіна (Казахстан) уперше в кар'єрі піднялася на третю позицію.
Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу французького мейджора піднялася на 119 позицій та повернулася до першої сотні рейтингу - тепер українка посідає 73-е місце.
Таким чином, уперше за довгий час у топ-100 розташувалися одразу 5 українок.
Першою ракеткою країни залишається Ангеліна Калініна, яка до свого рейтингу додала ще одну позицію (25 місце).
У топ-100 – Марта Костюк (35), Леся Цуренко (45) та Катерина Байндль (83).
Оновлений рейтинг WTA.
- Іга Швентек (Польща) – 8940
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 8012
- Олена Рибакіна (Казахстан, +1) – 5090
- Каролін Гарсія (Франція, +1) – 5025
- Джессіка Пегула (США, -2) – 4905
- Онс Жабер (Туніс, +1) – 3961
- Коко Гауфф (США, -1) – 3435
- Марія Саккарі (Греція) – 3272
- Петра Квітова (Чехія, +1) – 3102
- Беатріс Хаддад Майя (Бразилія, +4) – 2910
…
- 25. Ангеліна Калініна (Україна, +1) – 1597
- 35. Марта Костюк (Україна, +4) – 1225
- 45. Леся Цуренко (Україна, +21) – 1083
- 73. Еліна Світоліна (Україна, +119) – 797
- 83. Катерина Байндль (Україна) – 762.