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Український велогонщик став віцечемпіоном Тура Ірану

Будяк виграв четвертий етап велобагатоденки.

Український велогонщик став віцечемпіоном Тура Ірану
Фото: ukrinform.ua

Український велогонщик Анатолій Будяк, який представляє Terengganu Polygon Cycling Team, посів друге місце у загальному заліку Туру Ірану, повідомляє sportarena.com.

За результатами п’яти етапів велобагатоденки Будяк поступився 21 секунді іранцю Саїду Сафарзаде (Tianyoude Hotel Cycling Team). Третє місце зайняв представник Казахстану Антон Кузьмін (Almaty Astana Motors).

Зазначимо, 27-річний Будяк став переможцем четвертого етапу, а також посів друге місце на заключному етапі велобагатоденки.

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Раніше у серпні Будяк виграв Grand Prix Kaisareia, а також став другим на Tour of Kandovan. Українець представляє Terengganu Polygon Cycling Team із 2022 року.

Велоспорт. Тур Ірану-2023. Загальний залік.

  1. Саїд Сафарзаде (Tianyoude Hotel Cycling Team) 19:59:36
  2. Анатолій Будяк (Terengganu Polygon Cycling Team) +0:21
  3. Антон Кузьмін (Almaty Astana Motors) +0:42.
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