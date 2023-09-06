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Капітан "Динамо" залишив клуб

Сидорчук офіційно став гравцем бельгійського "Вестерло".

Капітан "Динамо" залишив клуб
Сергій Сидорчук
Фото: FC Dynamo Kyiv

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук офіційно перейшов у "Вестерло", повідомляє пресслужба "біло-синіх".

32-річний півзахисник уклав з бельгійським клубом 3-річний контракт.

Враховуючи заслуги Сидорчука перед клубом, керівництво "Динамо" пішло на зустріч гравцеві та дозволило йому розпочати новий етап кар'єри.

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У складі українського гранда півзахисник грав із 2013 по 2023 рік. За цей час він провів 327 матчів, забивши 21 гол у всіх турнірах. Українець встиг завоювати 3 чемпіонства України, 4 Кубки та 4 Суперкубки.

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