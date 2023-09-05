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Команда Дюбуа подала офіційну апеляцію на результат бою з Усиком

Про це заявив промоутер британця.

Команда Дюбуа подала офіційну апеляцію на результат бою з Усиком

Промоутер ексчемпіона WBA (Regular) Даніеля Дюбуа (20-2, 18 KO) Френк Воррен повідомив, що вони подали протест на результат бою проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександа Усика (21-0, 14 KO), якому його підопічний поступився технічним нокаутом.

За словами представника британського боксера, апеляцією вони намагаються добитися хоча б негайного реваншу.

"Сьогодні ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і сьогодні WBA розпочне апеляційний процес відповідно до її правил. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в найгіршому випадку вони оголосять реванш.

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Я вважаю, що санкціонуючі органи захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій пройшов за правилами WBA, і на це погодилися. Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться", - сказав Воррен у коментарі Seconds Out.

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