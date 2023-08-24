Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
На Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький
На Донеччині загинув депутат Київради Сергій Ільницький
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Російський “шахед” влучив у школу в Ромнах на Сумщині, є загиблі та поранені (оновлено)
Російський “шахед” влучив у школу в Ромнах на Сумщині, є загиблі та поранені (оновлено)
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Тисячі порізів
Тисячі порізів
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
ГоловнаСпорт

Усик та Дюбуа провели відкрите тренування за три дні до чемпіонського бою

Суперники з чемпіонського поєдинку потренувалися перед камерами.

Усик та Дюбуа провели відкрите тренування за три дні до чемпіонського бою
Олександр Усик
Фото: boxingphotos.pl

Напередодні у польському Вроцлаві відбулося відкрите тренування за участю чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (20-0, 13 KO) і 

чемпіона WBA (Regular) Даніеля Дюбуа (19-1, 18 KO).

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Варто зазначити, що на тренуванні також були учасники боїв андеркарда: Денис Беринчик, Дмитро Митрофанов, Хамза Шираз, Даніель Лапін, Федір Черкашин та Рафал Волчецький.

Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl
Фото: boxingphotos.pl

Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня, на Tarczyński Arena відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння Усика та Дюбуа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies