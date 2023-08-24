Суперники з чемпіонського поєдинку потренувалися перед камерами.

Напередодні у польському Вроцлаві відбулося відкрите тренування за участю чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (20-0, 13 KO) і

чемпіона WBA (Regular) Даніел я Дюбуа (19-1, 18 KO). Підписуйтесь на наш Youtube канал

Варто зазначити, що на тренуванні також були учасники боїв андеркарда: Денис Беринчик, Дмитро Митрофанов, Хамза Шираз, Даніель Лапін, Федір Черкашин та Рафал Волчецький.

Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl Фото: boxingphotos.pl

Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня, на Tarczyński Arena відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння Усика та Дюбуа.