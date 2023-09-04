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Засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT врятував "Металіст 1925" від зникнення

Володимир Носов узяв на фінансування харківський клуб.

Засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT врятував "Металіст 1925" від зникнення
Володимир Носов
Фото: ФК "Металлист"

Засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов вирішив підтримати "Металіст 1925" у скрутний для команди час, повідомляє пресслужба харківського клубу.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що головний інвестор клубу АЕS Group через ракетні атаки на підприємствах компанії втратив можливість фінансувати "Металіст 1925".

“Для "Металіста 1925" підтримка від Володимира Носова є надзвичайно важливою. Клуб, який поступово розвивався, від аматорського чемпіонату України до найсильнішого дивізіону вітчизняного футболу - міг припинити своє існування.

Тож, зважаючи на наш запит, від топ-менеджменту "Металіста 1925" та АЕS Group, Володимир Носов вирішив підтримати клуб, ставши його новим інвестором”, - розповів виконавчий директор “Металіста 1925” Андрій Недєлін.

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“Останні декілька днів новини про ймовірне закриття клубу заполонили спортивні медіа. Я не міг дивитись як Харків залишиться без футболу. Мені хотілося підтримати рідне місто і його команду, крім того я отримав десятки звернень в соціальних мережах від вболівальників з проханням врятувати команду", - прокоментував засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT.

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