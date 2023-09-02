Хунта у Габоні заявила про відкриття кордонів країни

Речник військового керівництва Габону заявив про відкриття з суботи сухопутних, морських та повітряних кордонів країни.

Про це пише france24.com.

Раніше група з 12 габонських солдатів оголосила в середу, що кордони країни закриті до подальшого повідомлення.Генерал Бріс Олігуї Нгуема, голова елітної Республіканської гвардії, у середу очолив офіцерів у перевороті проти президента Алі Бонго Ондімби, нащадка родини, яка правила 55 років. Його усунули лише через кілька хвилин після того, як 64-річний Бонго був оголошений переможцем на президентських виборах. Цей результат опозиція назвала шахрайством.

Лідери перевороту заявили, що вони розпустили державні інституції та скасували результати виборів, а також закрили кордони.

У понеділок Олігуї має принести присягу як “перехідний президент”.

У п'яти інших країнах Африки − Малі, Гвінеї, Судані, Буркіна-Фасо та Нігері − за останні три роки сталися державні перевороти.

Більше про переворот читайте у матеріалі Lb.ua "До чого призведе воєнний переворот у Габоні".