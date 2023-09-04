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Голова Міжнародної федерації каное заявив про не/допуск росіян до змагань

"Ми не хочемо нашкодити нашим змаганням".

Голова Міжнародної федерації каное заявив про не/допуск росіян до змагань
Томас Конецько
Фото: insidethegames.biz

Президента Міжнародної федерації каное (ICF) Томас Конецько пояснив недопуск російських спортсменів на турніри "заходами безпеки".

"Рада ICF переважною кількістю голосів ухвалила, що росіянам дозволять повернутися в нейтральному статусі, з урахуванням особливих умов. Але ми запровадили пункт, за яким організатори можуть відхилити їхню участь, якщо не готові забезпечити безпеку спортсменів та турнірів.

Ми не хочемо нашкодити нашим змаганням", – цитує Конецько insidethegames.biz.

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"Деякі організатори вирішили скористатися цією опцією та відмовити в участі нейтральним атлетам, оскільки не можуть забезпечити безпеку, і ми змушені прийняти цей факт. Така частина нашого рішення, але я очікую, що нейтральним спортсменам із Росії, можливо, дозволять виступати в Таїланді на ЧС з веслування (у листопаді), і їм потрібно буде пройти через нашу процедуру перевірки.

Рішення мають приймати організатори. Ми знаємо, що є фінансові труднощі, адже заходи безпеки коштують великих грошей, а наші організатори мають дуже обмежений бюджет. Ми не хочемо змушувати їх допускати чи не допускати росіян", – зазначив функціонер.

Нагадаємо, минулого місяця Данська федерація каное не дозволила росіянам та білорусам виступити на ЧС з каное-марафону, пояснивши це нездатністю "гарантувати безпеку спортсменів".

Раніше таке ж рішення ухвалили організатори ЧС зі спринту на каное в Німеччині.

При цьому ICF зняла заборону росіянам та білорусам виступати на міжнародних змаганнях.

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