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Україна вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, де зустрінеться з Португалією

Українці здобули на турнірі другу перемогу поспіль.

Україна вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, де зустрінеться з Португалією
Фото: en.volleyballworld.com

У своєму заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу чоловіча збірна України здобула "суху" перемогу над командою Іспанії – 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

Це була друга перемога поспіль для підопічних Угіса Крастіньша на цьому турнірі, яка дозволила їм посісти третє місце у групі В та вийти до 1/8 фіналу, де вони зустрінуться з Португалією.

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На груповій стадії Україна здобула дві перемоги та зазнала трьох поразок. Португалія посіла друге місце у групі D (три перемоги та дві поразки).

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