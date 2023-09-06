Україна вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, де зустрінеться з Португалією

У своєму заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу чоловіча збірна України здобула "суху" перемогу над командою Іспанії – 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).

Це була друга перемога поспіль для підопічних Угіса Крастіньша на цьому турнірі, яка дозволила їм посісти третє місце у групі В та вийти до 1/8 фіналу, де вони зустрінуться з Португалією.

На груповій стадії Україна здобула дві перемоги та зазнала трьох поразок. Португалія посіла друге місце у групі D (три перемоги та дві поразки).