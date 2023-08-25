Жіноча збірна України поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу ЧЄ, але все одно вийшла в плей-оф

В Італії, Німеччині, Бельгії та Естонії триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу, в якому приймає участь збірна України.

У своєму останньому, п'ятому матчі групового етапу "синьо-жовті" зустрічалися з командою Польщі та програли – 1:3 (17:25, 25:22, 17:25, 17:25).

Незважаючи на цю поразку, команда Івана Пєткова ще раніше забезпечила собі вихід у плей-оф турніру.

Раніше збірна України обіграла з однаковим рахунком (3:0) Угорщину і Бельгію, а також Словенію (3:1).

Нагадаємо, що у стартовому матчі на турнірі Україна програла діючим чемпіонкам світу збірній Сербії - 0:3.

Україна з третього місця вийшла у плей-оф змагань і в 1/8 фіналу Євроволею-2023 28 серпня в Брюселі зустрінеться зі збірною Чехії.