На US Open-2023 відбувся благодійний матч на підтримку України, повідомляє sportarena.com.

У ході матчу було зібрано 320 тисяч доларів. Ці кошти будуть передані до фонду допомоги України GlobalGiving.

Серед учасників матчу були перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, лідер світового рейтингу у чоловіків Карлос Алькарас, тенісисти зі США Френсіс Тіафо та Джесіка Пегула, а також італієць Маттео Берреттіні.

Спеціальними гостями івента та учасниками благодійної гри стали відомий співак Себастьян Ятра та американський баскетболіст, форвард "Майамі Хіт" Джиммі Батлер.

Основна сітка відкритого чемпіонату США пройде з 28 серпня до 10 вересня. Призовий фонд US Open-2023 становитиме 65 млн доларів.