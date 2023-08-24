До трофею залишився один крок.

"Інтер Майамі" у перестрілці з "Цинциннаті" здобув по пенальті перемогу у півфінальному матчі Відкритого Кубка США – 3:3 (пенальті – 5:4). Зустріч відбулася у Цинциннаті на стадіоні TQL

За гостей дубль оформив Леонардо Кампана та ще один м'яч забив Хосеф Мартінес. Ліонель Мессі відзначився двома асистами.

Зазначимо, Лео вперше не забив у матчі за "Інтер Маямі".

Український захисник Сергій Кривцов провів на полі весь матч та заробив у пасив жовту картку.

"Інтер Майамі" у фіналі Кубка США зіграє з переможцем другого півфіналу, у якому зіграють "Г'юстон Динамо" та "Реал Солт-Лейк". Матч відбудеться 27 серпня.

Нагадаємо, тиждень тому "Інтер Майамі" виборов Кубок ліг-2023.